Denayer en Gougnard gaan door: "McLeod heeft gezorgd dat er continuïteit is"

De Red Lions hebben gisteren met een olympische gouden medaille de kroon op hun harde werk van de voorbije jaren gezet. Kapitein Denayer stak vandaag een laatste keer de loftrompet over de architect van het succes, coach Shane McLeod. "Shane (McLeod) was de juiste man, op de juiste plaats, op het juiste moment vijf jaar geleden. Hij heeft samen met ons een prachtig verhaal geschreven en gisteren hebben we dan de puntjes op de i gezet. Wat hij op die korte tijd heeft gedaan is ongelooflijk." "We hadden al een kwaliteitsvolle groep, maar de buitenwereld schreef ons af als de ploeg die het nooit ging maken. McLeod heeft er een sterrenteam van gemaakt en zo de criticasters de mond gesnoerd."

Een goede coach verandert een speler, een fantastische coach verandert je leven Felix Denayer, Red Lions

"Ze zeggen altijd: "een goede coach verandert een speler, een fantastische coach verandert je leven", vertelt Denayer. "McLeod vertelde ons bij het begin van zijn trainershoofdstuk bij de Lions dat de dag dat je olympisch kampioen wordt, de eerste dag van je nieuwe leven is. Kijk nu, we zijn olympisch kampioen, dat ben je niet voor één dag, dat verandert je leven."

"De continuïteit bij de Lions is verzekerd"

Ook aan de toekomst heeft de coach al gedacht, volgens Denayer: “McLeod heeft gezorgd dat er continuïteit is bij de Lions. Hij heeft de staff al klaargestoomd voor zijn vertrek.” “Onze nieuwe coach, Michel van den Heuvel, is klaar om ons een nieuwe impuls te geven. Na deze vijf jaar is dat wel nodig, denk ik. De groep staat te popelen om weer getriggerd te worden. Ik ben alleszins heel benieuwd om die volgende stap te zetten.”

McLeod hield het niet droog na de finale.

Duo Gougnard/Denayer blijft, de jeugd trappelt voor de deur

Met het vertrek van de coach wordt ook het einde van een cyclus ingeleid bij de Red Lions. Er lopen heel wat dertigers rond in het nationale shirt. Ook Felix Denayer (31) is de 30 al voorbij, maar aan stoppen denkt hij voorlopig niet. “Ik ga nog niet stoppen. Er zijn veel spelers die nog even willen doorgaan. Over een paar maanden bouwen we al meteen aan de weg naar het wereldkampioenschap. Dan zal er meer duidelijkheid zijn hoe de groep er zal uitzien." Ook de 30-jarige Simon Gougnard gaat nog een vervolg breien aan zijn carrière bij de Lions. "Ik ga door, er is nog te veel enthousiasme en wil om te winnen aanwezig bij mij en bij de groep."

Er is een fundament gegoten dat hopelijk nog succes gaat opleveren Felix Denayer, Red Lions

Een volledige sweep zal er dus niet komen. In de groep van de Lions zijn er met mondjesmaat ook al wat jongere spelers in de kleedkamer gekomen.

“Ik hoop dat de jeugd onze grote sterkte wordt. In de groep is er nu al een goede mix van jeugdig geweld en ervaring aanwezig. Er is de laatste jaren dan ook een fundament gegoten dat hopelijk succes gaat opleveren in de toekomst. "Je zag dit toernooi ook meteen dat de jonge spelers het zeer goed deden. Het zal een uitdaging worden voor de oudere generatie om die mannen nu nog even goed te begeleiden." "Voor hen staat er nog een mooie toekomst te wachten. Dan kunnen wij rustig in de tribune gaan zitten om te genieten van hun fraaie spel op de mat."