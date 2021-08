De Ligue 1 hervat met PSG als ultrafavoriet: "Ze hebben nog nooit zo'n sterke kern gehad"

"De vergelijking met de Galacticos van begin jaren 2000 werd al gemaakt. Dat was publicitair ook een gigantisch succes, maar je moet natuurlijk ook iets rapen. Ook zij hebben destijds niet alles in de vernieling gespeeld."

In de hoofdstad maken ze dankbaar gebruik van de coronaversoepelingen rond de Financial Fair Play en hebben ze met Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum en Gianluigi Donnarumma keihard uitgepakt.

"Er was het debacle rond de tv-rechten in Frankrijk, waar nu een pak minder betaald wordt", vertelt Sirik Geffray, "en ook het Franse voetbal heeft niet zijn beste periode achter de rug."

"Hoe zal coach Pochettino zijn kleedkamer managen?"

"Hun budget is bij manier van spreken dubbel zo groot als de uitdagers. Dan moet je altijd kampioen spelen. Vorig seizoen heeft toch pijn gedaan. Maar nu niet kampioen worden, dat is bijna ondenkbaar."

Is de Champions League dan belangrijker voor PSG dan de Franse titel? "De verloren titel van afgelopen seizoen steekt toch wel. Europa is de absolute prioriteit, maar de eigenaars uit Qatar willen niet voor het eerst twee jaar op een rij geen kampioen worden."

"Let wel: hij is een trotse Parisien. De Champions League winnen, dat speelt wel bij hem. Maar je mag er gif op innemen dat hij ooit voor Real Madrid zal spelen."

En dan is er nog Kylian Mbappé. "Zijn contract loopt af. Die kopzorgen zouden ook zijn mindere EK beïnvloed hebben. Verlengt hij of niet? En wordt dat nu wel volgens de status en cijfers van Neymar?"

PSG telt dus nog wat meer sterren. "De grote vraag is dan ook hoe Pochettino die kleedkamer zal managen. Er wordt ook verwacht dat hij jongeren lanceert, want PSG heeft een goeie jeugdopleiding, maar die gasten breken niet door."

"De druk op coach Mauricio Pochettino zal alleszins gigantisch zijn. Er werd hem afgelopen seizoen nog vergeven dat hij - door zijn overname in januari - niet echt zijn stempel had kunnen drukken op het team, maar uiteindelijk wonnen ze vorig seizoen enkel de beker", klinkt het.

Monaco, Marseille en Lyon

Als PSG de archifavori is, wie kan hen dan het leven zuur maken? Sirk Geffray kijkt naar Monaco, Marseille en Lyon.

"Monaco heeft eigenlijk niemand verloren en coach Niko Kovac kan bouwen op de sterke tweede helft van vorig seizoen. Je ziet niet meer de transfercarrousel van de vorige jaren. Er is een soort van stabiliteit gekomen. Monaco is een jonge ploeg, maar de mix is wel vrij goed."

"Vanuit Belgisch oogpunt mogen we ook uitkijken naar de progressie van Eliot Matazo. Hij eindigde vorig seizoen goed, maar er is veel concurrentie op het middenveld. Hij heeft wel veel gespeeld in de voorbereiding en wordt ook vanavond in de basis verwacht. Voor L'Equipe is hij een man om naar uit te kijken."

"Marseille heeft wel veel spelers gehaald, voornamelijk huurlingen, en coach Jorge Sampaoli heeft nu de volledige voorbereiding kunnen doen. Hij is zo'n vurig type dat de fans kunnen waarderen. Zij keren terug in het stadion: als het goed gaat, is dat een zegen. Als het minder gaat, dan kan het snel ontploffen."

Lyon maakt het trio podiumkandidaten af. "Peter Bosz is de nieuwe trainer en Memphis Depay is naar Barcelona vertrokken, maar dat hoeft geen nadeel te zijn. Hij was beslissend, maar hij trok ook veel naar zich toe."

"Als hij niet op de afspraak was, dan was dat een minpunt. Lyon wil weer meer aanvallend spelen met ook aandacht voor de eigen jeugd. Het wordt ook afwachten hoe Jason Denayer zijn minder seizoenseinde verteert."