City-coach Guardiola: "Heel geïnteresseerd in Kane, we denken niet aan Messi"

Daags na het nieuws van Lionel Messi's vertrek uit Barcelona, heeft zijn ex-coach Pep Guardiola laten verstaan dat een hereniging met de Argentijnse superster niet waarschijnlijk is. Ondertussen richt Manchester City zijn vizier wél op Harry Kane: "Als Tottenham wil, dan willen we onderhandelen."

Over Messi: "We denken niet aan hem"

Het vertrek van Lionel Messi bij FC Barcelona bezweert de voetbalwereld. Guardiola, die Messi tussen 2008 en 2012 onder zijn hoede had, zei vandaag dat zijn club Manchester City niet bezig is met een transfer van Messi. "Op dit moment denken we niet aan hem", luidde het. De komst van de peperdure Messi is dan ook geen sinecure voor de rijke Citizens, aangezien ze nog maar net 117 miljoen euro neertelden voor Jack Grealish. De Aston Villa-middenvelder komt voor een recordbedrag in de Premier League over. "Als je verkoopt voor 60 miljoen, dan kan je 100 miljoen uitgeven, anders was de transfer niet mogelijk geweest", zei Guardiola over Grealish. City verdiende deze zomer al goed aan uitgaande transfers (van onder andere Lukas Nmecha) en zag met Sergio Aguëro ook een grootverdiener vertrekken.

Een hereniging tussen deze twee lijkt nog niet voor meteen.

Over Kane: "Als Tottenham zijn fiat geeft, zullen we het proberen"

Wie Guardiola komende zomer mogelijk wél mag verwelkomen is Harry Kane. De Engelse topspits maakte zijn club Tottenham eerder deze zomer al duidelijk te willen vertrekken, al ligt hij wel nog tot 2024 onder contract in Londen.

"Kane speelt voor Tottenham en als Tottenham niet wil onderhandelen dan is het verhaal afgelopen", vertelde Guardiola. "Als Tottenham wel wil onderhandelen, dan zullen er veel ploegen geïnteresseerd zijn. Wij ook."



"Kane is een buitengewone speler, daar bestaat geen twijfel over, en uiteraard zijn we heel geïnteresseerd in hem. Als Tottenham wil onderhandelen, dan zullen we het proberen."

Kane is een buitengewone speler, uiteraard zijn we heel geïnteresseerd in hem. City-coach Pep Guardiola

Op zijn persbabbel had Guardiola het ook nog even over mogelijke uitgaande transfers. Zo azen enkele spelers, waaronder winger Bernardo Silva, op een vertrek.

"Wij staan open om over alles te onderhandelen, maar het hangt ook van de spelers af. Wij willen niemand hier ongelukkig houden, maar dan moeten er wel voorstellen over de brug komen."

Krijgt Guardiola straks Harry Kane onder zijn hoede?