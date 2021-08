China sluit het tafeltennis af met 4 gouden en 3 zilveren medailles

De Chinezen waren met een klein drama aan hun olympisch tafeltennistoernooi begonnen, want in het dubbel gemengd, een nieuw onderdeel op de Spelen, verloor het de finale van Japan.

Valse start zo bleek. De Chinese Chen Meng behaalde vervolgens het eerste goud voor China in het enkelspel bij de vrouwen. Ook het zilver was daar voor China. Een dag later kregen we opnieuw een Chinese finale, dit keer bij de mannen. Opnieuw een gouden en zilveren medaille voor China erbij.

In het dubbelspel bij de vrouwen nam China wraak voor hun zilveren medaille in het dubbel gemengd. Japan moest dit keer het onderspit delven, het goud was voor China.

Het tafeltennistoernooi eindigde met de finale van het dubbelspel bij de mannen. En ook daar kon en mocht het niet mislopen voor China. Sinds de intrede van deze discipline op de Spelen in Peking in 2008 behaalde China telkens goud.

Dit jaar zou het ook niet anders worden. In de finale bleken de Duitsers een maatje te klein te zijn. De ongenaakbare Ma Long pakte na het goud in het enkelspel zijn tweede olympische titel in Tokio. In totaal staat zijn teller al op 5 olympische titels.