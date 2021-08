Bondscoach McLeod reageert emotioneel: "Dit is waar het allemaal om draait"

Met kleine oogjes, maar wel met een gouden medaille op zak, verscheen coach Shane McLeod voor de camera. "Het was een geweldige nacht", klinkt het bij McLeod. "We hebben het goed gevierd."

"Ik denk niet dat sommigen al gestopt zijn met vieren. Sommigen zijn naar de ringen gegaan. In het olympisch dorp moet je heel respectvol zijn. Sommige atleten moeten nog in actie komen. Daar zijn we zeer bewust van."

De Red Lions maakten er een lange nacht van. "Ze hebben altijd veel plezier", weet de bondscoach. "Dan is de nacht kort. Ze willen niet dat het eindigt, het zal interessant zijn om te zien wanneer ze gaan slapen."

"Ik heb wel geslapen, kort weliswaar, maar het was waarschijnlijk een van de rustigste nachten die ik de laatste weken gehad heb. Het was een heel rustgevende, diepe slaap."

Ik haat selecties. Dat wil ik even niet meer doen. Bondscoach Shane McLeod

"Kleine dingen doen je het beseffen"

Stilaan begint het bij McLeod door te dringen wat hij met de Red Lions verwezenlijkt heeft. "Plots realiseer je je wat je hebt bereikt", zegt de bondscoach. "Dan kijk je naar de persoon naast je en besef je dat die hetzelfde meemaakt."

"Het is een heel speciale nacht geweest. Het is exact wat je ervan verwacht, dat is zeer inspirerend voor het team en het land."

Wanneer komt dat besef dan? "Het zijn de kleine dingen", zegt McLeod. "Je krijgt honderden berichten. Een vriend van me, die muzikant is, maakte een heel mooi lied over het team. Dat kwam even binnen." "Ook mensen met wie je het contact verloren was, feliciteren me nu. Heel wat dingen doen je het beseffen. Soms is het een blik tussen de spelers, of een speler die naar je toe komt om je te bedanken."

"Hier draait het allemaal om. We hebben heel veel steun vanuit het thuisfront. Die mensen zijn voor ons als groep zo belangrijk. Dat zijn de eerste mensen die je belt na dit soort momenten. Dat zijn de mensen die je door alles heen sleuren."

"Briels heeft ons getoond dat we misschien fout zaten"

McLeod neemt nu afscheid van de Lions, hij neemt een sabbatjaar. "Ik kijk ernaar uit. Het is altijd moeilijk om weg te stappen, maar ik moet er even tussenuit." McLeod gaat in ieder geval één ding niet missen. "Ik haat selecties", zegt de Nieuw-Zeelander. "De laatste maand heb ik druk gepraat met bepaalde spelers over bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld met Thomas Briels. Ik wil dat even niet meer doen."

"Ik hou van Thomas, hij is zo'n goede gast, op meer manieren dan mensen ooit zullen begrijpen. Maar de Olympische Spelen zijn heel wreed. Ze doen je van 18 naar 15 spelers gaan. Om dan tegen hem te zeggen dat hij niet bij die 15 zit, zeker als je weet hoe hard hij daarvoor gewerkt heeft, was heel hard. Maar hoe hard het ook voor mij was, voor hem was het nog veel harder."

Ondanks zijn reservestatus, speelde Briels een goed toernooi. "We wisten altijd al dat hij dat in zich had en hebben hem dan ook de kans gegeven. Hij heeft ons getoond dat we misschien fout waren om aan hem te twijfelen." "Maar ik ben ook blij voor hem. Hij heeft de laatste dagen enkele mooie momenten gehad. Nu begrijpt hij het wel, maar het was zeker moeilijk voor hem en voor ons."



Michel van den Heuvel neemt het roer over