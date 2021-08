Beluister de boostplaten van onze olympische atleten (van Brihang tot Gunther D)

Het antwoord op die vraag is: vanalles. Voor sommige atleten is het muziek die aan thuis doet denken. Zo kiest Lore Bruggeman voor Brihang, en denkt Niels Van Zandweghe bij Kraantje Pappie altijd aan zijn vriendin. Hanne Claes groeide op in Costa Rica en luistert graag latino-muziek, maar als ze moet sporten is Shakira voor haar de beste keuze.

Andere atleten hebben net muziek nodig die hen in vechtmodus brengt, met liefst zoveel mogelijk beats per minuut. Matthias Casse neemt dat heel letterlijk en kiest voor Fight Back van Neffex, ook Marten Van Riel en Jelle Geens gaan voor pompende beats.

Bij nog anderen is de tekst dan weer van belang. De Belgian Cheetahs lopen al jaren met Unstoppable van Sia in hun oren, omdat ze zich graag - wel ja - unstoppable voelen net voor een wedstrijd. En Eline Berings gaat voor Glorious.

Voor de Red Lions is het altijd een beetje feest. Hun huis-dj Antoine Kina kiest elk tornooi een ander anthem dat voor elke wedstrijd door de kleedkamer schalt.