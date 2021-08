Belgische beul Japan blikt Frankrijk in en is basketbalfinalist

De halve finale tussen Japan en Frankrijk was een heruitgave van de openingsmatch van dit basketbaltoernooi.

Japan won die opener met 74-70, vandaag moest het veel minder zweetdruppels achterlaten op het parket.

Het gastland was als nummer 10 in de wereld aan deze Spelen begonnen, maar schrijft dus een sprookje.

Al is het wel een verhaal dat min of meer in de sterren geschreven stond: coach Tim Hovasse had bij zijn aanstelling in 2017 zelfs een finale tussen de VS en Japan voorspeld in Tokio.

Die affiche komt er ook, met dank aan de 17 punten van Himawari Akaho en de 18 assists van Rui Machida, een verbetering van haar eigen olympisch record.

Japan had op 4 minuten van het einde een bonus van liefst 27 punten op de Fransen en klokte uiteindelijk af op een probleemloze 87-71-overwinning.

De ontlading na de nagelbijter tegen de Belgian Cats was bijzonder groot, een contrast met de meer bescheiden viering van vandaag.

Zondag wacht met de VS de echte test in de finaleprimeur voor het gastland.