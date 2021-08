Belgian Tornados bedanken "bikkelharde" Jonathan Borlée: "Blessure na 200 meter"

Jonathan Borlée kwam vandaag als slotloper in actie. Na een zeer moeizame voorbereiding, bezaaid met blessures, was Borlée zeker op de afspraak in Tokio.

Hij stak zijn hand uit naar reekswinst, maar stortte in het slot in. Een grimassende en hinkende Borlée finishte als 3e en paste voor een interview.

"Hij zei me dat hij al na 200 meter iets had gevoeld", vertelde broer Dylan Borlée, de 3e loper in de reeksen. "Hij heeft echt een geweldige inspanning gedaan, mentaal en fysiek."

"Dan heb ik het ook over de moeite om hier in vorm te zijn. Hij heeft me echt verbaasd. Het is indrukwekkend wat hij op stage gedaan heeft."

"Hij is naar hier gekomen in zijn beste vorm. Dan is dit hard om te zien, als ploeg en als broer. Maar hij mag trots zijn op zichzelf. Ik hoop dat zijn blessure niet te ernstig is."

De finale van morgen lijkt uitgesloten voor Jonathan, maar broer Kevin - vandaag gespaard na eerdere hamstringperikelen - zou wel fit moeten zijn.

Dylan Borlée: "Hij was klaar voor mocht er een probleem geweest zijn, maar deze ploeg is erg sterk. Het zal morgen zeer snel gaan in de finale."

"Wat er dan mogelijk is? Alles is mogelijk. We moeten gewoon naar onszelf kijken en we mogen niet te veel bezig zijn met de concurrentie. We zijn met z'n allen in vorm."