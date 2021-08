Anouk Vetter vanuit een diep dal net achter Thiam naar zilver in Tokio: "Onwerkelijk!"

"Eten en drinken nu"

Anouk Vetter was vooraf één van de outsiders in de zevenkamp bij de vrouwen. Dat ze na de eerste dag nipt aan de leiding zou staan, was ook voor de geboren Amsterdamse een verrassing. "Oh neen, nu gaan jullie (de media, red) weer verwachtingen creëren", zei ze halfweg de zevenkamp.

Het waren net die hoge verwachtingen die haar na het WK in Doha in 2019 naar de afgrond hadden geduwd. Vetter was het plezier in atletiek kwijtgeraakt, zat mentaal in een diepe put en stopte even met de sport om te genieten. "Ik voelde me niet meer gelukkig", zei ze toen.

In Tokio kwam Vetter sterker dan ooit terug, om uiteindelijk enkel Thiam voor zich te moeten dulden in de rangschikking. Een spannend duel werd het niet echt (6.791 punten vs. 6.689). "Het is echt onwerkelijk wat hier is gebeurd", zei Vetter meteen na het behalen van het zilver bij de Nederlandse collega's.

"Ik wilde op de tweede dag gewoon veel punten pakken en in de medailles blijven, de kleur maakte niet veel uit. Dit is een droom die werkelijkheid wordt. Ik laat het nu wat op me afkomen en wil vooral genieten. En eten én drinken."

"Als je ziet waar ik vandaan kom, is het geweldig dat ik hier nu sta. Ik ben heel trots op mijn prestaties."