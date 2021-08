Aalvlugge estafetteploegen en teamfinale jumping: het programma op zaterdag

De tijd vliegt, zowel hier als in Japan. Morgen breekt de voorlaatste dag van de Olympische Spelen aan. Niet getreurd, want er komen nog heel wat toppers in actie. Bij de Belgen wordt het uitkijken naar de jumpingfinale en de estafetteploegen. Ook de eindstrijd in het voetbal en het basketbal staan op de planning. Dit zijn de ones to watch.