12 medailles voor een land dat in geen enkele atlas staat: het verhaal achter Chinese Taipei

Logisch, want het waren ook atleten van het Aziatische land die de prestatie hadden neergezet. Toch mogen ze die al sinds de jaren '70 niet claimen onder de eigen naam, vlag of volkslied.

Het is een mooie gewoonte van het IOC: élke medaillewinnaar op deze Olympische Spelen wordt in de bloemetjes gezet met een bericht op Twitter.

Compromis

Een enorm gezichtsverlies voor het IOC, dat in 1979 besloot om Taiwan toe te laten onder een andere naam... "Chinese Taipei" dus. Het land bedankte daar in eerste instante voor en boycotte de Spelen van 1980 en 1984. Uiteindelijk omarmde Taiwan het voorstel toch.

Zoals zo vaak ligt de oorzaak bij een politiek conflict. In dit geval: de burgeroorlog tussen China en Taiwan in 1949. De grootmacht beschouwt het eiland namelijk als één van zijn (opstandige) provincies, terwijl Taiwan zichzelf ziet als soevereine staat.

Historische rivalenstrijd

Het duo uit Taiwan Lee Yang en Wang Chi-lin haalde het na een ultraspannend duel. Bij het beslissende punt moest een officiële review uitsluitsel brengen of de shuttle op de lijn was of niet. De beelden kroonden Taiwan tot olympisch kampioen.

Overbodig te zeggen dat de sportieve duels tussen China en Taiwan ook bijzonder beladen zijn. De ultieme rivalenstrijd was het tijdens deze Spelen. Onder meer in de dubbelfinale van het badminton bij de mannen ontmoetten de twee landen elkaar.

Referendum

De successen op deze Spelen - het medailletotaal van 12 stuks is een record - doen de frustratie bij heel wat Taiwanezen wel opnieuw opborrelen. Hun vlag of volkslied valt immers nergens te bespeuren bij de podiumceremonie. De naam Taiwan evenmin.

In 2018 was er al eens een referendum om de naam "Taiwan" opnieuw in gebruik te nemen op de Spelen. De stuwende kracht was toen ex-olympiër Chi Cheng, die deelnemen onder een andere naam "vernederend en deprimerend" vindt.

Slechts 45% van de stemmers wou de naam "Chinese Taipei" laten vallen. Dat kwam vooral omdat een grote groep vooraanstaande atleten - en het Olympisch Comité van Taiwan - hard promotie voerden om het voorstel weg te stemmen. Uit schrik dat ze geband zouden worden voor Tokio.

Ook een journaliste zette het item voor de Spelen nog eens op de agenda. Verwijzend naar Palestina, dat net als Taiwan niet overal als onafhankelijke staat wordt erkend, maar wél onder de eigen vlag mag deelnemen.