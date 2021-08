"We mogen onze "pollekes" kussen dat we in België iemand als Thiam hebben"

Naert: "Er werd alleen naar Thiam gekeken"

"Ze treedt ook in de voetsporen van de Amerikaanse Jackie Joyner-Kersee, de enige die ook twee keer olympisch kampioene werd in de zevenkamp in 1988 en 1992."

"Het is heel wat geweest voor Thiam, ze was heel emotioneel lang na de competitie. We kunnen het heel moeilijk inschatten wat het voor haar is geweest, maar het toont ook aan wat het voor haar betekent."

"Een Belg(ische) die zijn/haar olympische titel verlengt, dat is nog nooit gebeurd. In Rio had niemand met Thiam rekening gehouden, nu werd alleen naar haar gekeken, zeker na het uitvallen van Katarina Johnson-Thompson."

"Het is een historische prestatie", vat commentator David Naert het goud van Nafi Thiam meteen samen in De Olympische Tribune.

In Rio had niemand met Thiam rekening gehouden, nu werd alleen naar haar gekeken.

"Thiam heeft het goed aangepakt richting Tokio"

"Na de eerste dag dacht ik dat het moelijk zou worden omdat ze niet in de buurt kwam van haar persoonlijke records. De Nederlandse Anouk Vetter presteerde wel op de top van haar kunnen. Dat is precies wat Thiam in Rio ook deed."

"Maar ik vind dat ze het goed heeft aangepakt in de aanloop naar de Spelen. Ze heeft bewust niet te veel competities gedaan en ze liet de grote meetings links liggen. Ze heeft zich ook wat afgezonderd in Tokio en dat deed ze prima."

"Grootst mogelijke bewondering"

"Als Vetter wel haar niveau gehaald had in het speerwerpen, zaten we hier nu te praten over de zilveren medaille van Thiam. Maar dat maakt haar rekening niet. Ik heb de grootst mogelijke bewondering voor de veerkracht die ze getoond heeft op de tweede dag."

"Bij de tweede worp in het speerwerpen wist je dat ze helemaal terug was. Die was uitstekend met bijna 55 meter. Vetter kwam gelukkig voor ons niet in de buurt. Toen wist je dat het goud binnen was."

Uiteindelijk zette Thiam de "scheve situatie" knap recht op dag twee. "Ze begon eraan zonder coach, haar referentiepunt. Moeilijk om mee om te gaan, los van de druk, maar bij haar derde poging in het verspringen voelde je dat het beter was dan op de eerste dag."

Als Vetter wel haar niveau gehaald had in het speerwerpen, zaten we hier nu te praten over de zilveren medaille van Thiam.

Luister naar De Olympische Tribune:

Hannes: "We mogen onze pollekes kussen"

Ook in Van Hier tot in Tokio passeerde het goud van Thiam uiteraard de revue. "Ze is Europees kampioen geweest, wereldkampioen en nu twee keer olympisch kampioen", vat Elodie Ouédraogo de indrukwekkende carrière van Nafi Thiam samen. "Winnen is één ding, aan de top blijven is moeilijker want iedereen is op haar gefocust."

"Haar trainer was er ook eventjes niet bij door die vals-positieve coronatest, dus ik denk dat het mentaal ook heel moeilijk is geweest. Ik was echt blij en opgelucht voor haar."

"Het is ook niet het gemakkelijkste jaar geweest voor haar. Er is heel veel gebeurd", vult Pieter-Jan Hannes aan.

"Ze zag wat de druk deed met iemand als Simone Biles. Ze heeft zich wel weggestoken van social media, maar beleefde toch van dichtbij dat het zoveel deed bij zo'n figuur. Dat zal ze ook wel een beetje naar zichzelf geprojecteerd hebben."

In Rio moest niets, in Tokio wel. "Dat is zo. Nafi Thiam zit op zo'n niveau dat ze eigenlijk op een mindere dag nog altijd had kunnen winnen. Haar puntentotaal is nog altijd super goed. Hier moeten we echt van genieten. We mogen onze "pollekes" kussen dat we iemand als Thiam hebben in ons land."

"Dat kan ik niet genoeg zeggen. Zo iemand als Thiam komt misschien één keer om de vijftig jaar langs. We hebben in België een "super woman". Die tweede dag heeft ze echt wel een mokerslag uitgedeeld."