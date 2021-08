"Goed dat boegbeeld als Thiam zo open is, mentaal welzijn is belangrijk"

"Als atleet probeer je dat zoveel mogelijk op te kroppen en als je dan uiteindelijk je zevenkamp afgewerkt hebt en het is dan ook nog gelukt, dan is die ontlading zo groot. Groter ook dan ik verwacht had."

"Nafi is niet echt een open boek en dat hoeft ook niet naar de buitenwereld. We komen daar niet altijd veel van te weten en dan komen er speculaties."

Nafi Thiam barstte gisteren in tranen uit voor de camera en bekende dat het mentaal heel zwaar geweest was. "Ik had ook wel traantjes verwacht, maar blijkbaar zat het toch wel heel diep", reageert Hans Van Alphen.

Coach Roger Lespagnard sprak al meteen nieuwe doelen uit: het WK in Eugene (VS) volgende zomer en het wereldrecord indoor op de vijfkamp. "Dat zijn mooie doelstellingen, maar geeft Nafi toch maar even de tijd om te bekomen en iets anders te doen", zegt Van Alphen.

"Nafi zegt het zelf ook: je moet ook nog kunnen genieten. Niet altijd alleen maar doelen stellen. Nu moet ze een paar maanden genieten en dan opnieuw zin krijgen en gretig worden om op het atletiekveld te staan. Dan komt dat wel weer goed."

"Het is goed dat ze dit zegt. Het is door zulke boegbeelden als Thiam dat dit extra aandacht krijgt. Het mentale welzijn is voor iedereen belangrijk. Als atleet ben ik zelf ook naar een sportpsycholoog gegaan, maar dat kan voor iedereen heel verhelderend zijn in je leven. Daar is niks mis mee. We willen altijd maar iedereen tevreden stellen en goed zijn voor iedereen, maar soms moet je ook aan jezelf denken."