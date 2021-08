Zelfs valpartij remt herboren Romain Bardet niet af in de Ronde van Burgos

Beetje bij beetje geeft Team DSM zijn seizoen dan toch wat kleur. Michael Storer brak zaterdag de ban in de Ronde van de Ain met zijn rit- en eindzege.

DSM was tot afgelopen weekend op 1 overwinning blijven steken, maar nu weet ook Romain Bardet weer hoe hij een koers moet afronden.

De 30-jarige Fransman was vandaag duidelijk de sterkste in de etappe over de Picon Blanco, straks ook een scherprechter in het begin van de Vuelta.

Bardet reed in twee trapjes iedereen uit zijn wiel en sneed de afdaling naar de finish aan met een voorsprong van een halve minuut.

De Fransman, op weg naar zijn eerste zege sinds de Classic Ardèche in februari 2018, reed op 5 kilometer van de finish nog het decor in, maar zat snel weer op zijn fiets.

Meer nog: hij gaf amper iets prijs en is ook de nieuwe leider in Spanje.