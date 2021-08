Van Hooydonck en Kruijswijk moeten Roglic helpen zijn titel te verlengen in de Vuelta

Net als vorig jaar kan Primoz Roglic zijn teleurstelling uit de Tour deels doorspoelen in de Ronde van Spanje. Die begint op zaterdag 14 augustus.

Net als vorig jaar krijgt hij Sepp Kuss en Robert Gesink mee om hem te helpen in de bergen. Tom Dumoulin - die na de olympische tijdrit aangaf opnieuw zin te hebben in het koersen - is er in tegenstelling tot vorig jaar niet bij. In zijn plaats is Steven Kruijswijk van de partij.

De andere Nederlanders zijn Sam Oomen, Lennard Hofstede en Koen Bouwman. Nathan Van Hooydonck begint aan zijn tweede grote ronde uit zijn carrière. Ook in 2019 reed hij de Vuelta. Daarin eindigde hij 114.



Vorig jaar won Roglic een spannende editie van de Ronde van Spanje met 24 seconden voorsprong op Richard Carapaz.