Thomas Huyghe ging in 'Van hier tot in Tokio' op zoek naar een plekje in Oostende dat vernoemd kon worden naar Nina Derwael. Zo kwam hij met sommige inwoners met enkele ideeën op de proppen. Zoals bijvoorbeeld het Nina Derwael-strand, de Nina Colada of de Nina Derwaelverdwaalpaal. Al was niet iedereen op de hoogte van het goud van de turnster. "Hoe ver heeft ze gelopen?"