Spanjaard Lopez klimt naar eerste olympische titel ooit in sportklimmen

Sportklimmen bestaat uit drie disciplines: de lead (zo hoog mogelijk klimmen), boulder (korte routes van 4 à 5 meter) en speed (een route tegen de tijd klimmen).

Op de Olympische Spelen in Tokio worden de drie disciplines voor het eerst gecombineerd in één competitie. Op de Spelen in Parijs in 2024 zal het onderdeel speed wel zijn eigen competitie krijgen. Speed is namelijk een meer gespecialiseerde discipline van het sportklimmen.

Zo worden er dus in Tokio slechts twee gouden medailles in het sportklimmen uitgereikt. Een bij de mannen en een bij de vrouwen.

In het eerste onderdeel van de dag, de speed, klom de Spanjaard Lopez meteen naar een eerste plaats nadat hij in de finale de Japanner Narasaki had geklopt. In de boulder werd hij vervolgens 4e en in de lead 7e.

De Spanjaard klopte zo de Amerikaan Nathaniel Coleman, die de boulder won, in het eindklassement met twee punten verschil. De derde plaats was voor de Oostenrijker Jakob Schubert. De Oostenrijker bereikte als enige klimmer de top van de 15 meter hoge muur in de lead.

Het Tsjechische klimwonder Adam Ondra eindigde de competitie op een zesde plaats. Ondra is wereldtop in de boulder en de lead, maar heeft slechts heel weinig ervaring in de speed.