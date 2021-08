Shane McLeod neemt afscheid met goud: "Dit is een droom die uitkomt"

Bondscoach McLeod: "Een ongelooflijk moment voor ons team en land"

"Het is een ongelooflijk moment. Niet alleen voor ons team, maar voor België", zei de bondscoach, die na de partij zijn tranen niet kon bedwingen. "Het is een klein landje en daar is dit team gebouwd met zoveel vechtlust en mentaliteit."

Na de verloren finale 5 jaar geleden was goud pakken het doel van de Belgen. "Ik heb er geen woorden meer voor. Het is een droom die uitkomt. Als je doel zo groot is, moet je tussenin ook andere doelen zetten. Dit is geen verrassing. We hebben zo hard gewerkt. Veel mensen hebben ons verhaal gevolgd en dit is een mooie manier om dit hoofdstuk af te sluiten."

"Wat ik gezegd heb vooraf? Ik heb geprobeerd om het stadion te vullen met hun fans. Ik heb ze laten visualiseren dat hun supporters van het eerste uur hier in het stadion kwamen zitten om naar deze match te kijken. En ik heb hen verteld dat iedereen hen graag ziet spelen. Hun spel brengt de mensen vreugde."

"Ik weet niet of wij de favoriet waren, Australië kwam hier ook met veel geloof naartoe. We zijn nu wereldkampioen en olympisch kampioen, dat is nog maar 3 keer eerder gebeurd in de geschiedenis."

Voor Shane McLeod was dit zijn laatste wedstrijd. Hij neemt een sabbatical. "Dat is goed. Ze hebben een nieuwe stem nodig, ik had bijna geen verhalen meer te vertellen. Ik moet nu weer wat anders gaan beleven zodat ik weer inspiratie heb."