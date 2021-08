Primeur: Spaanse Sanchez is eerste olympische kampioene karate

Karate bestaat uit twee disciplines. In de kata staan de karateka niet tegenover hun tegenstander, maar moeten ze op de mat enkele bewegingen uitvoeren tegenover een virtuele tegenstander.

De kumite vormt de gevechtsdiscipline in het karate. Het raken van de tegenstander met de hand of de voet levert punten op.

In de finale van de kata stond in Tokio een Japanse in de eerste olympische finale in het karate. De tweevoudige wereldkampioene Kiyou Shimizu nam het op tegen de Spaanse Sandra Sanchez in de strijd om de eerste olympische gouden medaille ooit in de sport.

De 38-jarige Sanchez domineert het karate al jaren in Europa. De Spaanse kroonde zich in de afgelopen zeven jaar maar liefst zes keer tot Europees kampioene. In 2018 werd ze ook al eens wereldkampioene in de Kata.

In de finale behaalde Sanchez een hogere score dan de Japanse op weg naar het goud. En zo schrijft de Spaanse een stukje geschiedenis in deze nieuwe olympische sport. Het brons was voor de Lau Mo uit Hongkong en Bottaro uit Italië.

In de klasse -55 kilogram bij de vrouwen was het goud later op de avond voor de Bulgaarse Goranova. Zij haalde het op punten van de Oekraïense Terlioega (5-1).