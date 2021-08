Philippe Clement: "Alex Collado? Dicht of niet: dat is nutteloos"

"We moeten gewoon energie steken in de 3 punten tegen Cercle. Zij vormen een stug geheel en hebben nog maar 1 tegengoal geslikt. En tegen Club hebben ze altijd extra schwung."

"We moeten zelf het maximum halen uit elke wedstrijd en we moeten niet rekenen. Ik vind het nutteloos om nu te kijken wie hoeveel punten haalt."

"Ik moet er weer over beginnen", zuchtte Philippe Clement op zijn persbabbel. "Eén les voor mijn spelers: we moeten niet naar anderen kijken, we moeten wel op onszelf focussen."

"Ik heb het graag dat ik moeilijke keuzes moet maken"

Wat het transferverkeer betreft: Philippe Clement liet het achterste van zijn tong niet zien over Barcelona-target Alex Collado.

"Of hij dicht bij ons staat of niet? Dat is nutteloos", reageerde Clement over de geruchten. "Er is maar één ding belangrijk: een speler die tekent. En dan heb ik het niet speciaal over Collado, dat is gewoon de realiteit."

"Ik weet dat het van buitenaf moeilijk te begrijpen is, maar er zijn 1.000 factoren waardoor een transfer kan afspringen, ook als je denkt dat een deal dichtbij is. En het omgekeerde kan ook."

"Ik ben bezig met de groep die er nu is. Dan zie ik wel als er knopen zijn doorgehakt door Club, spelers en andere clubs. Zo is mijn leven, net als dat van elke coach."

Maar concurrentie is wel welkom. "Ik heb het graag dat ik moeilijke keuzes moet maken. Dat is ook de enige weg om op 3 fronten voor de prijzen of zo hoog mogelijk te gaan."

"Iedereen vecht om bij de 11 of 18 te zijn. Dat hoort bij een topclub. Met de opeenvolging van wedstrijden en onze ambitie is het onmogelijk om altijd alles met dezelfde 11 spelers te doen."