Peters plaatst zich voor A-finale, Broekx moet tevreden zijn met de C-finale

Lize Broekx wou zich tonen vandaag en ging snel van start. Dat tempo kon de 29-jarige Limburgse niet volhouden. Boekx wist halfweg koers al hoe laat het was. en finishte uiteindelijk op de vijfde plek op iets meer dan een halve seconde van de vierde plek. Die recht geeft op een ticket voor de B-finale. Broekx komt om 5.15u in actie in de C-finale.

Meer succes voor kajakpartner Peters

Dan ging het beter voor kajakpartner Hermien Peters. Peters wist in de reeksen nog de snelste tijd van alle deelnemers neer te zetten en had ook vandaag vertrouwen in een goede afloop.



Halfweg koers voer de 26-jarige Limburgse nog op de derde plek. Maar Peters panikeerde niet en bleef haar eigen tempo varen.



Dankzij een zeer sterk eindschot passeerde Peters de Nieuw-Zeelandse Regal nog en mag ze als tweede in haar halve finale door naar de finale.

Peters komt straks om 5.29u in actie in de finale.