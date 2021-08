Peter Vandenbempt overschouwt de opties van Messi: "Als er één club gek genoeg is..."

De volgende logische kandidaat: PSG. "Dat is een optie", knikt Vandenbempt. "Daar zou het kunnen. En als er één club gek genoeg is om hem binnen te halen... Zo zouden Messi en Neymar ook meteen met elkaar herenigd zijn."

Transformatie

Ongeacht de eindbestemming zal de ploeg die Messi verwelkomt een heuse transformatie moeten ondergaan. "Hij is nog altijd een geweldige voetballer, maar ook niet meer zoals in de hoogdagen onder Enrique of Guardiola. Bij een elftal als Liverpool kan je hem niet zetten - dat is een gans ander soort voetbal."

"Zijn nieuwe club zal moeten aanvaarden dat Messi speelt zoals hij dat bij Barça deed: weinig terugverdedigen en vanuit stilstand. De 10 spelers rondom hem moeten dat kunnen accepteren. Bij Barça was dat niet moeilijk, want hij wás Barça."