Onze commentator is het eens met de bondscoach: "De Cats spelen te braaf"

Onze nationale basketbalvrouwen hadden Japan in een houdgreep. Een voorsprong van 13 punten in het derde kwart, maar op 2 minuten van de buzzer losten ze . Om in de slotseconden op hun rug te gaan.

"Een combinatie van stress en zenuwen", zag Sporza-commentator Christophe Vandegoor in Japan. "Er ging heel wat mis op het einde."

"Vanloo maakte een fout die België 4 punten kostte. De Cats gooiden in vanaf de baseline in plaats van in het aanvallende vak. En in de slotseconden moest de bal naar Meesseman, dat was ook het plan van bondscoach Philip Mestdagh."

Mestdagh had het achteraf over een gebrek aan fightingspirit. Vandegoor is het eens: "De Belgian Cats spelen te braaf. Typisch Belgisch."

"Kijk naar de Servische basketspeelsters bijvoorbeeld. Zij laten echt voelen dat er met hen niet te sollen valt. Op weg naar de basket stoppen ze je af met een slag op je onderarm."