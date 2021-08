Olympische finale wordt 73e match voor Pedri: is dat wel gezond voor 18-jarige?

Keert Pedri straks doodvermoeid terug naar Barcelona? Of erger nog, neemt hij risico's met zijn jonge lichaam? We vroegen het Kristof Sas, dokter van de nationale ploeg.

Bovendien is Fernandes 25 jaar en moet Pedri nog 19 worden in november. Heeft zijn Nederlandse clubcoach dan geen reden om ongerust te zijn?

Er is geen reden om te twijfelen dat de middenvelder van Barcelona dan niet opnieuw in de basis start bij La Roja en dat zou zijn teller op 73 matchen brengen.

37 competitiematchen, 7 Champions League-wedstrijden, 6 duels in de Copa del Rey, 2 in de Spaanse Supercup en 20 opdrachten met de Spaanse nationale ploeg. De teller van Pedri staat momenteel op 72 matchen in het seizoen 2020-2021.

"Vooral nood aan mentale rust"

"We moeten hem een pauze geven. Dat heeft iedereen nodig na een lang seizoen. Twee grote toernooien spelen in één zomer is te veel", uitte Ronald Koeman zijn ongenoegen na de 6 wedstrijden van Pedri als basisspeler op het EK (geen enkele speler van 18 deed hem dat voor).

"Ik kan de bezorgdheid van Koeman zeker begrijpen", zegt Kristof Sas. "Hij staat met Barcelona opnieuw voor een lang en belangrijk seizoen, maar alles hangt van Pedri zelf af. Fysiek is er misschien geen probleem, mits de goede begeleiding."

"Iemand die nog in volle groei is, kan zoveel matchen niet aan. Maar Pedri lijkt me volgroeid en dan is het juist een voordeel dat hij zo jong is. Zo een hoge belasting is vooral zwaar voor iemand die al zwakke schakels heeft in zijn lichaam, door voorgaande spierblessures of kraakbeenproblemen bijvoorbeeld."

"Als hij momenteel niet sukkelt met kleine problemen, zie ik geen groot probleem voor de voorbereiding bij Barcelona. Ook cardiologisch niet. En wat ook meespeelt is de competitie. Ook daar heeft Pedri het voordeel dat hij in Spanje speelt en niet in de Premier League, waar het allemaal veel fysieker is."