Novak Djokovic kijkt al vooruit naar Spelen van 2024, Nadal herneemt met zege

Novak Djokovic zag op de Spelen in Tokio zijn missie stranden om zich te verzekeren van de zogenoemde "golden slam", winst van alle grandslamtoernooien en olympisch goud in hetzelfde jaar.

Djokovic verloor in de halve finales van de Duitser Alexander Zverev en moest in de strijd om brons ook zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Pablo Carreño Busta. Ook in het gemengd dubbel greep hij naast de medailles.

"Het was een eer om Servië te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Ik weet van mezelf dat ik alles heb gegeven voor een medaille en kijk er naar uit om sterker terug te komen in Parijs", schrijft de 20-voudig grandslamkampioen op sociale media.