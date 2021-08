Noor Vidts: "Deze 4e plaats overtreft mijn stoutste dromen"

Noor Vidts heeft in Tokio een prachtig sprookje geschreven, helaas zat er in de afsluitende 800 meter nét geen bronzen medaille meer in. "Ik voel ontgoocheling en trots. Het is jammer dat ik net geen brons haal, maar het is wel super wat ik gedaan heb", vertelt Vidts aan Sporza.

"Deze 4e plaats overtreft mijn stoutste dromen. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou kunnen bereiken. Het was mijn doel om hier ervaring op te doen. Ik ben zo trots op wat ik hier gedaan heb. Ik ben superblij."

"Na de 1e dag had ik al door dat ik enorm goed bezig was. Ik wist dat ik op weg was naar een heel mooi record. Vannacht heb ik bijna geen oog dichtgedaan door de opwinding."