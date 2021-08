Nafi Thiam op goudkoers en 4 andere zaken die u moet onthouden uit de nacht van donderdag 5 augustus

We praten u in dit artikel bij over de nachtelijke gebeurtenissen van dag 12 op de Olympische Spelen. Dit zijn de taferelen die u moet onthouden.

1. Zevenkamp: Nafi Thiam blijft aan de leiding na 6 nummers

Nafi Thiam ligt nog altijd op koers voor goud. In het verspringen deed niemand beter dan de titelverdedigster. Thiam landde bij haar beste poging na 6,60 meter. In het speerwerpen deed Thiam er nog een schepje bovenop met een worp van 54,68 meter. In de tussenstand loopt ze uit op haar Nederlandse concurrente Anouk Vetter.

2. Zevenkamp: Noor Vidts blijft op medaillekoers

Ook op dag 2 zet Noor Vidts haar uitmuntende prestatie van woensdag voort. Zowel in het verspringen als in het speerwerpen etaleert ze haar bloedvorm. Met 6,32 meter kan Vidts tevreden terugblikken op haar verspringcompetitie en in het speerwerpen pakt ze met 41,80 meter een persoonlijk record. Ze gaat als 5e naar de laatste discipline, de 800 meter.

3. Kajak: Hermien Peters kan geweldige inspanning niet bekronen met medaille

Net geen Belgische verrassingsmedaille in het kajak. Hermien Peters vocht voor wat ze waard was - en dat was heel veel. Halfweg de 500 meter lag onze landgenote in 3e stelling, maar in de slotfase kraakte ze onder het geweld van haar opponentes. Peters zou 6e eindigen, een knappe prestatie.

4. Basketbal: Emma Meesseman heeft uitschakeling nog niet verteerd

De Belgian Cats sneuvelden gisteren op het veld van eer. In de kwartfinales bleek Japan met één puntje te sterk. Een enorme teleurstelling voor onze basketbaldames die een dag later nog niet doorgespoeld is.



"Ik ben nog altijd ontgoocheld. De uitschakeling zal nog wel even pijn doen, want we zullen nooit vergeten wat er in dit toernooi nog allemaal mogelijk was", zegt Emma Meesseman.

5. Kogelstoten: Amerikaanse kolos buffelt met olympisch record naar goud