Kevin Durant loodst Team USA naar vierde opeenvolgende finale

Australië had niets te verliezen tegen de Verenigde Staten in de eerste halve finale bij de mannen. De "Boomers", met der ervaren Patty Mills aan het roer, grepen Team USA bij de keel in het eerste kwart.

Ze faalden in vergelijking met de VS niet in de afwerking en dat resulteerde in een kloof van 15 punten voor de rust: 26-41.

Nog voor de rust herstelden de Amerikaanse supersterren het evenwicht. Bij het betreden van de kleedkamers was de voorsprong slechts drie punten meer na een tussensprint: 42-45.

Na de rust een heel ander scenario. Bij Australië lukte niets meer en dankzij 7 punten op een rij van Kevin Durant ging de VS erop en erover in het derde kwart. Australië maakte daarin maar 10 punten en weg was de zege: 74-55.

In het slotkwart liet coach Gregg Popovich zijn bankzitters de wedstrijd volmaken. Durant kwam zelfs het parket niet meer op.

Voor de vierde opeenvolgende keer speelt de VS komende zaterdag de olympische basketbalfinale. Tegenstander daarin wordt Frankrijk, dat in de groepsfase won van de VS, of het Slovenië van Luka Doncic.