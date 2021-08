Het Moment van Karl: "Een ode aan de Nieuw-Zeelander die een stukje van ons is"

"Het moment van de dag is eerder een dankwoord aan de Belgische bondscoach in het hockey. Shane McLeod, een Nieuw-Zeelander die erbij is gekomen en meteen de hele groep heeft ingepakt", opent Karl.

"Een people manager die bekend staat om zijn motivational speeches en die vandaag zijn laatste match coachte bij de Red Lions. Dat bracht heel wat emoties met zich mee."

Een tot tranen bewogen McLeod viert de olympische titel met de held van de dag: keeper Vincent Vanasch. "De Nieuw-Zeelander die een stukje van ons is geworden, keert nu terug naar zijn fantastische land", deelt de presentator.

"Ik denk dat als hij ooit nog eens bondscoach wil worden van België, moet hij gewoon zijn telefoon nemen en bellen. Dan nemen we hem gewoon opnieuw in dienst. Ondertussen wensen we hem veel barbecue's, biertjes en fantastische natuurwandelingen toe."

Bedankt, meneer McLeod.