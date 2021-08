Hermien Peters snelt naar 6e plek in kajakfinale, Broekx wordt 5e in C-finale

Meer succes voor kajakpartner Peters

Dan ging het beter voor kajakpartner Hermien Peters. Peters wist in de reeksen nog de snelste tijd van alle deelnemers neer te zetten en had ook vandaag vertrouwen in een goede afloop.

Broekx peddelt naar de 21e plek

"Ik ben wel tevreden, maar blik met een gemengd gevoel terug op mijn Spelen. Dat we die finale niet gehaald hebben op de K2, dat geeft alleen maar meer motivatie voor Parijs. Dat is al binnen 3 jaar, dus we zullen er werk van maken."

Boekx finishte in 1'56"842 en sluit haar avontuur op de Spelen af op de 21e plek in de K1 500m.

Geen A- of B-finale dus voor Lize Broekx, die nog wel in actie kwam in de C-finale. Daarin werd ze 5e, goed voor de 21e plek in de K1 500m.

Sterke start stuwt Peters naar zesde plek

Hermien Peters voer in de reeksen de snelste tijd van alle deelnemers en stond even na de C-finale van Broekx dus met de nodige ambitie aan de start van de K1 500m-finale.

Daarin stonden de zenuwen strak gespannen. Na een valse start mochten de 8 finalisten het nog eens proberen. Peters ging verschroeiend van start. Halfweg koers voer onze landgenote nog altijd op medaillekoers.

Dat tempo kon Peters niet vasthouden. In de tweede helft van de race viel ze meer en meer terug. De 26-jarige perste er nog alles uit en finishte in 1'53"716, goed voor een knappe 6e plek. Het goud was voor de Nieuw-Zeelandse Lisa Carrington.

"Het was echt doodgaan", vertelde Hermien Peters. "Ik was ook gestart met het idee dat ik niks te verliezen had. Maar dan bleek dat 500 meter wel ver was. Zeker ook na die halve finale van deze ochtend. Ik was echt helemaal kapot op het einde."



"Die A-finale halen is natuurlijk super. Daar dan ook nog eens 6e worden, had ik nooit kunnen dromen. Dus ik ben super gelukkig. Die K2 blijft nog altijd een beetje zuur, dat we net die finale hebben gemist. In de B-finale hebben we wel een mooie wedstrijd neergezet. Ik denk dat we echt trots en blij mogen zijn."