Halve finales zijn het eindstation in Tokio voor 1.500m-loper Debjani

Ismael Debjani had het prima gedaan in de reeksen, maar kon die goeie lijn niet doortrekken in de halve finales. Debjani liep duidelijk minder comfortabel dan in de reeksen en zakte na een behoorlijke start mondjesmaat weg.

Het tempo dat bepaald werd door de Keniaan Cheruiyot was te hoog gegrepen voor de grimassende Debjani, die in de slotronde nog veel terrein verloor. Met een chrono van 3'42"18 bleef hij ook ruim boven zijn tijd van de kwalificaties.