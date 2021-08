Geëmotioneerde Thiam barst in tranen uit tijdens interview: "Mentaal was het zwaar"

Tranen van geluk. Pas een halfuurtje na haar triomf leek bij Nafi Thiam de grootsheid van haar prestatie door te dringen. Bij Maarten Vangramberen gaf de olympisch kampioene een emotioneel interview. "Mentaal was dit zwaarder dan Rio. Er was enorm veel druk van buitenaf."

"Het is gek", begon Nafi Thiam het interview bij Maarten Vangramberen. "Moeilijk om te beseffen. Het zal tijd nodig hebben om te realiseren wat ik hier gepresteerd heb. Maar ik ben trots." Vervolgens nemen de emoties de bovenhand bij Thiam, die in tranen uitbarst. "Mentaal was het zwaar. Ik ben vermoeid, volledig leeg. In het hoofd was het zwaarder dan 5 jaar geleden in Rio. Daar kwam het goud onverwacht. Nu was er enorm veel druk van buitenaf."

Mentaal voelde ik me niet altijd goed in mijn vel. Het was moeilijk om me te blijven amuseren en ervan te genieten. Nafi Thiam

Bij de collega's van RTBF ging Thiam nog wat dieper in op het onderwerp. "Ik heb twee moeilijke jaren gekend, met veel hoogtes en laagtes. Ik heb fysieke problemen gehad. En mentaal zat ik niet altijd goed in mijn vel. Het was moeilijk om me te blijven amuseren en ervan te genieten. 2024? Daar denk ik nog niet aan. Ik heb nood aan vakantie."

De hoogdag van Thiam was nochtans met een valse noot begonnen: trainer Roger Lespagnard testte vals positief en mocht tijdens de eerste onderdelen het stadion niet binnen. "Dat was een zware slag", gaf Thiam toe. "Ik dacht aan hem tijdens de onderdelen. We hebben samen zoveel werk verzet en moeilijkheden overwonnen... Maar de rest van de ploeg heeft me goed gesteund."



Voor Noor Vidts is dit pas het begin. Ik ben fier op haar. Nafi Thiam

Lof voor Noor Vidts