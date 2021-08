Extra stimulans voor Thiam? Coach mag stadion weer binnen na vals positieve coronatest

Roger Lespagnard had vanochtend een positieve speekseltest afgeleverd en werd daardoor als mentor van Nafi Thiam vervangen door Michael Van der Plaetsen, de broer van de onfortuinlijke tienkamper Thomas Van der Plaetsen.

Een PCR-test bracht even later een negatief resultaat op corona aan het licht, waardoor Lespagnard uit zijn quarantaineprotocol verlost werd. Veel deerde de afwezigheid van Lespagnard Thiam niet tijdens het speerwerpen, want met een worp van 54,68 meter gooide ze zichzelf weer in polepositie voor goud.

Toch zal de titelverdedigster blij zijn dat haar coach straks opnieuw in de tribune mag plaatsnemen, want Lespagnard is een heel belangrijke schakel in haar succes.