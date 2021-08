Een liefdesverhaal dat eindigt met gebroken harten: dit was Messi bij Barça

14 december 2000. Tijdens een lunch in tennisclub Pompeia, hartje Barcelona, zal een papieren servet de voetbalwereld voorgoed veranderen. Het nooddocument wordt het eerste informele contract tussen Lionel Messi en Fútbol Club Barcelona. Het begin van een liefdesverhaal dat ruim twee decennia zou duren. De wereld zou vier jaar na het servetje voor het eerst een glimp van de romance zien. Lionel Messi wordt als 17-jarige onbekende tiener door trainer Frank Rijkaard voor de leeuwen gegooid tegen stadsgenoot Espanyol.

De Argentijn maakte in de jeugd veel indruk met zijn onhoudbare dribbels en geniale voetbalbrein. Zijn eerste goal volgde een half jaar later. Op aangeven van clublegende Ronaldinho lobde Messi zijn eerste treffer in doel. De symbolische overdracht van de macht.

Messi werd midden jaren 2000 almaar belangrijker voor de Catalaanse ploeg. Echt schitteren op het allerhoogste podium, deed "de Vlo" tot 2007 niet. Tot Real Madrid een bezoekje bracht aan het Camp Nou. Uitgerekend tegen de eeuwige rivaal ontbond de Argentijn zijn duivels. Een hattrick in El Clasico was de voorbode van een legendarische carrière.

Wereldgoals en verslinder van records

Eentje die de prijzenkast in Camp Nou deed uitpuilen. En ook voor heel wat buitenaardse goals zorgde. Eén doelpunt uit 2007 gaat nog dagelijks viraal op sociale media. Tegen Getafe vertrok Messi vanaf de middenlijn. Hij dribbelde zich een weg naar de zestien, niets of niemand kon hem iets in de weg leggen. Door de keeper te omzeilen, voltooide Messi zijn kunststukje: een treffer voor de geschiedenisboeken. Messi koppelde kwaliteit aan kwantiteit. Weinig records die de Argentijn niet deed sneuvelen. Maar ongetwijfeld een van zijn strafste: in het kalenderjaar 2012 schoot Messi 91 keer raak in slechts 69 wedstrijden. Ongezien.

Triomfen in de Champions League

Onder Pep Guardiola beleefde Messi de meest succesvolle periode uit zijn carrière. Met bondgenoten als Xavi en Iniesta rond zich, groeide de Catalaanse topclub uit tot een wereldmacht in het voetbal. Volgens sommige de beste ploeg ooit. Zijn eerste triomf als sterkhouder in de Champions League liet dan ook niet lang op zich wachten. In 2008 klopten de Catalanen Manchester United in Rome. Eto'o zorgde voor de openingstreffer, Messi zorgde - zowaar met zijn hoofd - voor de beslissende 2-0. Even later mocht hij fier poseren met zijn eerste beker met de grote oren.

Drie jaar later keken de twee topploegen elkaar opnieuw in de ogen. Dit keer werd de finale gespeeld in het legendarisch Wembley, maar bleef het resultaat ongewijzigd. Barcelona knoopte opnieuw aan met CL-winst na een 3-1-overwinning.

Guardiola vertrok en een Europese droogte kondigde zich aan. Ondertussen stapelde Messi de Ballon d'Ors op, maar bleef de belangrijkste trofee op clubniveau weg uit Barcelona.

De komst van het Braziliaanse toptalent Neymar zorgde voor een welgekomen kwaliteitsinjectie. De befaamde aanvalslinie MSN - met ook nog Suarez - boezemde elke tegenstander angst in. Onder trainer Luis Enrique rolde Barcelona achtereenvolgens PSG, Bayern München en Juventus op richting een nieuwe CL-triomf. De vierde voor Messi in het shirt van Barcelona.

Moeizame jaren luiden vertrek in

Er leek nooit een einde te komen aan het huwelijk tussen Lionel Messi en FC Barcelona. Tot Neymar in de zomer van 2017 een bom legde onder de ambities van de ploeg. De Braziliaan vertrok voor een recordbedrag naar PSG en liet zijn beste maatje achter in Spanje. Sinds dat moment was Barcelona op zoek naar zichzelf. De centen van de Braziliaan werden dramatisch geïnvesteerd in flopaankopen zoals Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho. Messi loodste de ploeg wel nog naar titels in Spanje. Maar in de Champions League werd duidelijk dat de Blaugrana aan grandeur verloor. Barcelona verwerkte jaar na jaar een vernedering in de eindronde van de Champions League. De wereld lachte met de topclub na blamages na inzinkingen tegen Roma en Liverpool (3-0 en 4-0). Vorig seizoen stuurde Bayern München Messi en co na een 8-2-pandoering met het schaamrood op de wangen huiswaarts. Het zorgde voor heel wat ongenoegen bij de fiere Messi, die publiekelijk de clinch opzocht met voorzitter Bartomeu. Die laatste maakte de ene flater na de ander. Denk maar aan het pijnlijke vertrek van Messi's maatje Luis Suarez, die later Atlético naar de titel zou trappen. Ook de haatcampagne op sociale media tegen de Argentijnse ster viel niet in goede aarde bij familie Messi.

Vorige zomer kwamen voor het eerst onherstelbare barsten in de relatie aan de oppervlakte. Messi stuurde een transferverzoek via burofax naar de club van zijn hart. Die gooide het toenmalige bestuur evenwel in de prullenbak: Messi moest en zou zijn contract - dat wel nog maar een jaar liep - uitdienen bij Barcelona.

Het begin van een verstandshuwelijk. In zijn laatste seizoen loodste de zesvoudige winnaar van de Ballon d'Or zijn club naar bekerwinst. Maar de wonden die een zoveelste pijnlijke uitschakeling in de Champions League én de gemiste titel hadden geslagen, waren te diep.

De bloedrode financiële cijfers zorgden uiteindelijk voor een pijnlijke scheiding.



In Barcelona zal tijd nodig zijn om het gebroken hart te herstellen.