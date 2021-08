Devos vervangt Bruynseels, wiens paard op hoefijzer trapte, in teamcompetitie jumping

"Tijdens de opwarming van de individuele finale heeft mijn paard op zijn hoefijzer getrapt in de landing. Dat gebeurde drie sprongen voor het aan mij was. Dan verlies je je ritme. Maar ik wil geen excuses inroepen", vertelde een ontgoochelde Niels Bruynseels gisteren na de individuele finale. In die competitie kreeg hij zijn paard maar niet onder controle.

Bondscoach Pieter Weinberg heeft nu de knoop doorgehakt om Bruynseels te vervangen door Pieter Devos. Hij gaat samen met Jérôme Guery (met Quel Homme de Hus) en Grégory Wathelet (Met Nevados S) op zoek naar een finaleplaats in de teamcompetitie.