Cavendish maakt wederoptreden in Denemarken, ook Evenepoel van de partij

Deceuninck - Quick Step kan met ambities naar Denemarken afreizen. De derde rit is een pittige opdracht met heel wat klimwerk. In de laatste rit staat er een tijdrit op het programma.

Met Remco Evenepoel en Yves Lampaert kan gespeeld worden in functie van een eindzege, met Mark Cavendish heeft de ploeg een serieus ijzer in het vuur voor de sprint.

"We gaan voor een overwinning volgende week," vertelt sportdirecteur Brian Holm. "Voor het algemene klassement nemen we het dag per dag."



Voor Cavendish is het zijn eerste opdracht sinds de Tour, waarin hij vier ritzeges pakte en de groene trui veroverde. Hij krijgt opnieuw Michael Morkov mee als leadout.

Deceuninck - Quick Step neemt ook Iljo Keisse, de Duitser Jannik Steimle en de Nieuw-Zeelander Shane Archbold mee.