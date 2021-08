Braspennincx schenkt Nederland 2e keiringoud op rij (met Belgisch tintje)

De halve finale in het keirin begon met een drame voor Nederland. De Nederlandse Laurine van Riessen, die na brons op de Winterspelen nu ook een medaille op de Zomerspelen viseerde, moest afgevoerd worden na een zware smak op de piste. Bij haar val nam ze ook de Britse Marchant mee.

Niet getreurd voor Nederland, want met Shanne Braspennincx hadden ze nog een ander ijzer in het vuur. Op imposante wijze won ze haar halve finale om vervolgens in de finale nog eens hetzelfde te doen. Ze nam de kop voor de laatste ronde en weerde de aanval van de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews af.

Het is een gouden medaille met een klein Belgisch tintje, want Braspennincx werd geboren in Turnhout. Ze doet zo ook wat haar vriend Jeffrey Hoogland haar voordeed in de teamsprint: olympisch kampioen worden.