Belgian Cats de dag na de uitschakeling: "Gaan nooit vergeten wat mogelijk was"

Emma Meesseman: "In mijn achterhoofd weet ik dat we trots mogen zijn"

"Ik ga nu wat in het olympisch dorp rondlopen met het team, wat in de zon zitten zodat de blauwe plekken wat minder zichtbaar worden, alles behalve bezig zijn met basket."

"We hebben getoond wie België is. Het parcours hiernaartoe was ook mooi. Ik hoop vroeg of laat terug te kijken met een positief gevoel, ik heb hier toch fantastische herinneringen gemaakt met de mensen die ik graag zie."

"Momenteel heb ik het niet nodig om die match terug te analyseren. Dat zou me te veel pijn doen. Nu overheersen er nog vooral negatieve gevoelens. Maar in mijn achterhoofd weet ik dat we trots mogen zijn."

In eigen land wordt er vooral stilgestaan bij de slotfase waar de Belgen de zege alsnog uit handen gave. "Eerlijkgezegd kijk ik niet meer terug naar die fases. Het is zo al moeilijk genoeg. Misschien later", zegt Meesseman daarover."

"Ik hoop voor mezelf en de ploeg dat we qua gevoel snel kunnen schakelen naar trots. Het is toch een mooi parcours dat we hebben afgelegd. Maar ik denk niet dat we ooit gaan vergeten wat er mogelijk was."

Julie Allemand: "Het had ook anders kunnen lopen"

"We kunnen wel over die laatste minuut praten, maar een wedstrijd duurt 40 minuten. Op een gegeven moment staan we 12 punten voor. Het had ook anders kunnen lopen. We maakten te veel fouten en te verloren vaak de bal. De bal viel ook vaak niet goed. Maar dat is nu eenmaal basket."

"Oké, we pakken brons op het EK en worden hier misschien vijfde, maar dat doet niks af aan het feit dat we twee cruciale wedstrijden verloren hebben met 1 punt verschil. Tegen Servië en gisteren tegen Japan. Als atleet en als ploeg ligt dat moeilijk."

Ook voor Julie Allemand ligt de wedstrijd tegen Japan gisteren nog zwaar op de maag. "Het was moeilijk om in slaap te raken", zegt Allemand. "De match was gisteren, maar toen ik vanmorgen wakker werd had ik nog steeds hetzelfde gevoel. We hebben verloren. Ik probeer er niet te veel aan te denken, want het ligt nog steeds moeilijk. Dat zal nog wel enkele dagen zo blijven."

Kim Mestdagh: "Bedoeling was om die bal aan Emma te geven"

Kim Mestdagh miste in het absolute slot het laatste shot. "Het blijft in het hoofd spoken", zegt Mestdagh. "Het blijft doodjammer dat we niet doorgaan naar de halve finales. Iedereen verwerkt dit op haar eigen manier. Sommige speelsters komen samen, maar ik blijf liever even alleen."

"Winnen we die wedstrijd tegen Australië niet, dan komen we uit tegen de VS. Dan liggen we er ook uit in de kwartfinales, maar dan hebben we dit gevoel niet. Maar nu kom je uit tegen Japan, en dan voel je dat die kans er is om die halve finale te halen. Het was een unieke kans."

In eigen land wordt er naarstig gediscussieerd over de laatste aanval van de Cats. Mestdagh verheldert die fase: "Het was zeker de bedoeling om die bal aan Emma te geven. Zij kwam niet direct vrij. Daarna wel, maar toen gaf Julie Allemand de bal aan mij. Met nog vier seconden op de klok was er niet veel ruimte meer om iets anders te doen."



"Eens de match verwerkt is, mogen we toch met opgeheven hoofd kijken naar ons toernooi. Zeker hoe we ons toernooi zijn gestart. Niemand had gedacht dat we Australië gingen kloppen. Ik denk dat we mooi basket getoond hebben en het maximum uit deze groep hebben gehaald."