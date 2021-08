BEKIJK - Fransman Batum blokt Doncic' olympische droom aan diggelen

In zeventien matchen voor zijn vaderland had spelverdeler Luka Doncic nog geen enkele partij verloren. Hij leidde hen naar de Europese titel en gidste hen vlot naar de halve finale op deze Spelen.

Velen droomden al van een finale tussen Doncic en zijn Amerikaanse NBA-vrienden, maar in de halve finale speelde het Franse sterrenensemble - met onder meer NBA-spelers Evan Fournier, Rudy Gobert en Nicolas Batum én Euroleague-vedette Nando De Colo - voor spelbreker.

In een clash der titanen hielden beide ploegen elkaar aanvankelijk onder de knoet. Onder impuls van De Colo, die nu het mooie weer maakt bij Fenerbahçe, sloegen onze zuiderburen in de tweede helft tot drie keer toe een kloofje van betekenis, maar Doncic, Tobey en Prepelic (met een heel belangrijke driepunter) dichtten de kloof in de laatste minuut weer tot 90-89.

In de allerlaatste seconde kon Prepelic de Slovenen zelfs de overwinning bezorgen, maar daar stak LA Clippers-forward Batum letterlijk een handje voor. Een dreun van jewelste voor Doncic en co. Een schrale troost voor de Sloveense spelverdeler: hij zorgde met 16 punten, 18 assists en 10 rebounds voor de eerste triple-double op de Olympische Spelen sinds LeBron James in 2012.