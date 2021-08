Australische surferboy doorbreekt Japanse skate-hegemonie met monsterscore

Maar geen 4 op 4 voor Japan. Daar stak de Australische surferboy Keegan Palmer vanmorgen een stokje voor. De 18-jarige skatesensatie was de enige die in zijn runs een score van meer dan 90 punten liet optekenen en snoepte zo dan toch een gouden medaille van het thuisland af.

Het skateboarden op de Spelen is ingeblikt. Na de streetcompetitie met onze landgenoten Axel Cruysberghs (13e) en Lore Bruggeman (11e), startte gisterende de park-discipline. De 19-jarige Yosozumi werd er de derde opeenvolgende Japanse goudenmedaillewinnaar in het skaten.

Tieners om te zien: "Misschien ga ik nog voor het surfen"

Tieners aan de top in het skaten. Keegan Palmer is ook al de derde tiener die in Tokio een gouden medaille op zak steekt. Toch heeft de 18-jarige wel al een pak ervaring in extreme sporten.

Van kindsbeen af staat de Australiër al op een board. Al was dat niet meteen een met wieltjes onder. De kersverse olympisch kampioen skateboarden startte zijn sport-hoofdstuk als surfer.



Na het skateboarden, ook een olympische surfmedaille dan? Het zou zomaar eens kunnen, zo blijkt. "Als surfen nog steeds een olympische discipline is wanneer ik skateboarden links laat liggen, zou ik wel voor skaten durven gaan", vertelde hij aan ESPN.