Als de nood hoog is: Franse snelwandelaar duikt toiletten in tijdens race

De Fransman Yohann Diniz heeft voor een opmerkelijk beeld gezorgd tijdens de finale van de 50 kilometer snelwandelen. De wereldrecorhouder leidde na een klein halfuur in de wedstrijd tot zijn maag hem parten begon te spelen.

Diniz snelde de toiletten in. Veel tijd verloor de Fransman echter niet. Hij kwam nog net voor het aanstormende peloton de baan op, op een tiental meter van de nieuwe leider Luo.

Het voorval doet wat denken aan wielrenner Tom Dumoulin. De Nederlander dook in 2017 tijdens de Ronde van Italië ook even de kant in voor een toiletstop. Dumoulin won uiteindelijk de Giro.

In tegenstelling tot Dumoulin kon Diniz zich niet tot winnaar kronen. Na goed twee uur koers gaf de Fransman op. Voor Diniz was het meteen ook de laatste wedstrijd van zijn carrière. Een einde in mineur.