Alpecin-Fenix stuurt Jasper Philipsen ook op rittenjacht in Vuelta

In de Tour moest Jasper Philipsen het kopmanschap in de sprints nog delen met Tim Merlier, maar in Spanje is hij hét speerpunt van de ploeg.



En dat Alpecin-Fenix wil scoren met Philipsen in de Vuelta, is ook duidelijk te zien aan de selectie. Met Sacha Modolo, Alexander Krieger en Scott Thwaites zijn er genoeg snelle mannen mee om Philipsen te piloteren.

Vorig jaar pakte Philipsen al eens een ritzege in de Ronde van Spanje, toen nog in het shirt van UAE Team Emirates.

Met Edward Planckaert, die eergisteren nog de openingsetappe in de Ronde van Burgos won, en Floris De Tier kan de ploeg ook rekenen op twee sterke vrijbuiters.

Alpecin-Fenix geeft Jay Vine ook een kans in een grote ronde. De 25-jarige Australiër, die vorig jaar de Zwift Academy won, maakte al een sterke indruk in de Ronde van Turkije.