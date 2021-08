Alleen maar lof voor de Lions: "Met voorsprong de succesvolste nationale sportploeg ooit"

Thibaut Courtois: "So exciting until the very end! Impressed with fellow keeper @vincvanasch21 and our Belgian hockey team @BELRedLions."

Dennis Xhaët: "HELDEN! Wat een ongelofelijke zotten! Missie compleet. Waanzinnig. @BELRedLions"

Karl Vannieuwkerke: "Net gereanimeerd en beseffen dat we olympisch kampioen zijn. De @BELRedLions zijn met voorsprong de succesvolste nationale sportploeg ooit. Europees kampioen, wereldkampioen, olympisch kampioen. Wat een bende zotte atleten. GOLD!!!"



Stan Vanderwaeren: "Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mee wenen, mee huilen, mee bleiten, mee genieten. jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"



Floris Geerts: "De @BELRedLions winnen alles in een tijdspanne van amper 2,5 jaar. WK, EK, Pro League en Olympisch goud. Een unicum in de hockeysport. #Tokyo2020"