"Het is een droom om Shane McLeod op deze manier vaarwel te kunnen zeggen"

De Red Lions hebben in Tokio hun olympische droom waargemaakt. "We roepen al heel lang dat we hier top wilden zijn en hier wilden pieken. Om het dan af te kunnen afmaken, dat maakt de cirkel rond. Het is de kers op de taart en ik ben supertrots", zegt Arthur Van Doren.

"We zijn altijd heel ambitieus geweest, maar realistisch. We wilden beter doen dan in Rio. Om het dan, met een jaar uitstel door corona, zo af te maken, dat is echt een droomscenario."

"De voorbije uren zijn heel speciaal geweest. Niet heftig, wel intens, met veel geluk. Voor sommigen waren er tranen. Ik weet niet goed wat ik erover moet zeggen. Woorden schieten mij tekort. Of dit het mooiste moment van mijn leven is? Ik zou durven te zeggen van wel."