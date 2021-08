Welke medailles grijpen Nafi Thiam, Noor Vidts en de Red Lions op donderdag?

Na het middagmaal is de estafetteploeg aan de beurt. De Belgian Cheetahs moeten het zonder Cynthia Bolingo doen, maar mikken nog steeds op een finaleplek. De reeksen in de 4x400m worden om 12.25 uur afgewerkt.

Wordt het na zilver in Rio goud in Tokio? Om 12 uur krijgt het prachtige toernooi van de Red Lions een sluitstuk tegen Australië. Kroont de Belgische hockeyploeg zich tot olympisch kampioen? Wij zitten alvast op het puntje van de stoel!

In het baanwielrennen mag Kenny De Ketele zijn Olympische Spelen openen in het omnium. Vanaf 8.30 uur maakt hij de piste onveilig met zijn verschroeiende snelheid.

Tsjechisch klimwonder Adam Ondra

Morgen kennen we de eerste mannelijke olympische kampioen in het sportklimmen. Om 10.30 uur staat het onderdeel speed op de agenda, een uurtje later volgt het boulderen en de ontknoping in de lead ziet u om 14.10 uur.

Een man om in de gaten te houden is Adam Ondra. De Tsjech domineert de sport. De prijzenkast van de 28-jarige sportklimmer is al rijkelijk gevuld met wereldtitels. Kan hij daar een olympische titel aan toevoegen?