Verenigde Staten en Servië spelen eerste halve finale basket bij de vrouwen

In de kwartfinale lieten de Amerikaanse basketbalvrouwen dat niet meer gebeuren. Tegen de nummer twee van de wereld, Austrailië, zagen we opnieuw de Amerikaanse dominantie die hen de voorbije zes Olympische Spelen aan het goud hielp.

Servië klopt China op weg naar halve finale

De Amerikaanse vrouwen kennen meteen ook hun tegenstander in de halve finale. Servië won de kwartfinale tegen China met 77-70. Uitblinker bij Servië was Jelena Brooks. De Servische was goed voor achttien punten.

Servië, goed voor brons op de spelen in Rio in 2016, ging met een voorsprong de rust in. Maar vooral in het tweede deel kwamen de Chinezen toch nog opzetten. China begon zelfs met een 9 punten voorsprong aan het laatste kwart.

Het was uiteindelijk een sterke Vasic die de Europese kampioen in het slot naar een nipte overwinning loodste.

China had de groepsfase als groepswinaar afgesloten, na een overwinning tegen de Belgian Cats (74-62).