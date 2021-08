Tieners aan zet in het skateboarden: 12- en 13-jarige rollen naar medaille

De Olympische Spelen gaan mee met hun tijd. De organisatie voegde enkele sporten die "hot" zijn bij de jeugd toe aan het programma. Skateboarden is daar een van. Maar niet enkel het publiek is jong, ook het deelnemersveld haalt de pieren nog uit hun neus.



Een diploma middelbaar onderwijs hebben ze nog niet, maar een olympisch plak steekt wel al in hun boekentas. Kokona Hiraki (2e) en Sky Brown (3e) hebben vandaag op 12-jarige leeftijd het zilver en het brons in de park-discipline van het skateboarden gewonnen.



"New kid on the block" Sky Brown is al op 13-jarige leeftijd een echte superster. Op Youtube heeft ze miljoenen volgers, op haar 11e pakte ze al brons op het WK en elke skate-kenner schreef haar een podiumplaats toe op de Spelen.

Veel druk op de frêle schouders van de jongste Britse olympiër ooit. Sky leek - na twee tuimelpertes in haar eerste runs - ook even te bezwijken onder die stress. Maar derde keer goede keer voor de jonge superster: met een score van 56,47 werd ze 3e en voorkwam ze een volledig Japans podium.

Een schavotje hoger, op de 2e plaats, stond er nog een tiener te blinken. De thuisrijder Kokona Hiraki pakte zilver (59.04 punten) en werd zo met haar 12 jaar de jongste Japanse olympische medaillewinnares ooit.

In de spannende finale moesten Hiraki en Brown het wel afleggen tegen de 19-jarige Japanse Sakura Yosozumi. Met twee 540's in haar indrukwekkende eerste run, waarmee ze de hoogste score van 60,09 behaalde, werd ze al de derde opeenvolgende Japanse goudenmedaillewinnaar in het skaten.