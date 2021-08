Nina Derwael is bijna thuis. Hopelijk heeft ze op het vliegtuig goed kunnen slapen, want er wacht haar een drukke dag. Rond 10.40u landt ze in Zaventem (mét persconferentie), daarna volgt er een huldiging in Sint-Truiden en vanavond is de olympische kampioene te gast bij Karl Vannieuwkerke. U kunt de blijde intrede dadelijk LIVE volgen.