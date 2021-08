Romelu Lukaku naar Chelsea? "Als ze 130 miljoen betalen, laat Inter hem gaan"

"Je moet Lukaku niet overtuigen, wel Inter om het bod te laten liggen"

Geld is nooit een probleem geweest in Londen. Bij Chelsea stond Erling Haaland lange tijd op de radar, maar het Noorse wonderkind losweken is niet gelukt. En dus komt Chelsea op de proppen met zijn ex-spits.

"Romelu heeft altijd gezegd dat hij het naar zijn zin heeft in Milaan. Dat is ook oprecht, maar hij merkt nu dat Inter hem wél wil of moet verkopen. Dan is het zo. Over 3 à 4 dagen zal het rond zijn."

Kan Lukaku dan niet overtuigd worden om toch in Milaan te blijven? "Dat is het punt niet. Je moet Lukaku niet overtuigen, maar wel Inter om het aanbod van Chelsea te laten liggen. En dat kunnen ze gezien hun toestand niet."

"De sleutel ligt bij Inter. Als Chelsea 130 miljoen euro op tafel legt, dan gaat de transfer door."

"Ze hebben al 90 à 100 miljoen geboden plus de overbodige Marcos Alonso, maar dat is niet genoeg voor Inter. Ze willen 130 miljoen, cash. En Chelsea zal die wens wel inwilligen."

Heeft coach Simone Inzaghi in dit dossier dan niets in de pap te brokken? "Hij is Antonio Conté niet, hé. Die is vertrokken, want hij aanvaardde het lagere niveau van zijn kern niet. Inzaghi moet maar instemmen."

Dat lijken de fans van Inter niet te doen. "Zij worden een groot probleem voor het bestuur. Ze protesteren nu al op sociale media en ze zullen hun stem zeker en vast laten horen. Ze zijn boos."