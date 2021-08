Pro League volgt UEFA: uitdoelpuntenregel afgeschaft in JPL en Croky Cup

Dat zijn uiteraard de wedstrijden waar er een dubbele confrontatie op het programma staat. Een 2-1 nederlaag zal dus niet langer automatisch volstaan om na een 1-0-zege in de heenwedstrijd door te stoten. Er is niet langer een verschil tussen een thuis- of uitdoelpunt.

Daarmee volgt de Raad van Bestuur van de Pro League de bepaling van UEFA om de uitdoelpuntenregel af te schaffen.

Verder liet de Pro League ook nog weten dat in het seizoen 2022/23 de transferperiode geopend zal zijn tot 6 september. Dit seizoen loopt de mercato zoals gewoonlijk tot 31 augustus.